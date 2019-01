Come spiega la Gazzetta dello Sport, il Napoli rafforza i contatti con l’Empoli per Hamed Traoré, 19 anni da compiere il prossimo mese: "Si tratta di un trequartista dai piedi buoni, abile negli inserimenti e nel palleggio. Le caratteristiche sono interessanti, il giocatore piace molto a Giuntoli che lo sta seguendo da qualche mese, attraverso alcuni osservatori. Le pretese di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sono più ragionevoli: per cedere il giovane Traoré chiede 15 milioni di euro. Ma i due club hanno a disposizione l’intero mese di gennaio per trovare un accordo che soddisfi entrambi:, a 10 milioni più eventuali bonus, l’operazione si concluderà"