"Il Napoli è pronto a tornare sul mercato a gennaio". L'annuncio fatto ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis fa tornare d'attualità alcune indiscrezioni sulla campagna acquisti del club partenopeo.



DIFESA - Aspettando il pieno recupero di Ghoulam dall'infortunio, si monitorano un paio di terzini. Sul mercato italiano piace Lazzari della Spal, all'estero interessa Darmian (che può giocare anche sulla fascia sinistra), in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Per evitare di perderlo a parametro zero in estate, Mourinho può lasciarlo partire per tornare in Italia già a gennaio. In vista della prossima stagione, occhi sul giovane centrale francese Todibo del Tolosa.



CENTROCAMPO - Molto dipende dalla volontà di Diawara. Se chiederà di essere ceduto (il Milan è interessato al prestito) a quel punto il ds Giuntoli darà l'assalto al nazionale slovacco del Celta Vigo, Lobotka, seguito a sua volta dallo stesso Milan. In prospettiva futura piacciono i giovani talenti italiani Barella (Cagliari) e Tonali (Brescia).



ATTACCO - Ancelotti intende dare ancora fiducia a Milik. Di conseguenza non decolla la trattativa per il suo connazionale Piatek, come confermato ieri dal presidente del Genoa, Preziosi.