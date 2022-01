Victor Osimhen è pronto a tornare in campo. Spalletti, nel post gara contro la Fiorentina di giovedì, ha annunciato il rientro tra i convocati dell'attaccante nigeriano.



Il Napoli e Luciano Spalletti studiano così il piano di ritorno per Osimhen. Non ci potrà essere un ingresso immediato dal primo minuto. Così a Bologna inizierà ad unirsi al gruppo, probabilmente restando per 90 minuti in panchina. Lo riporta oggi Repubblica.