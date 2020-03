Secondo la Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso assume un peso specifico sempre più rilevante nel Napoli, infatti è vicino alla riconferma sulla panchina: "Il parere del tecnico potrebbe diventare determinante nell’istante in cui il suo rinnovo diverrà ufficiale. Al momento, trapelano voci che parlano di un incontro imminente con il presidente per definirne la conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione".