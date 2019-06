Come sostiene il Corriere dello Sport, il Napoli ha nella mente il sostituto di Albiol: "L’affare è in stile-Higuain, nel senso della formula: gli spagnoli verseranno la clausola rescissoria di 4 milioni di euro nelle casse del Napoli e contestualmente Raul firmerà un triennale da 7 milioni complessivi (spalmati fino al 2022). Abbracci e baci: non resta che attendere l’ufficialità e soprattutto trovare un degno sostituto per Carletto. Il prediletto della lista? Kostas Manolas, già contattato e paradossalmente protagonista di una situazione simile a quella di Albiol: nel suo contratto con la Roma, infatti, è inserita una clausola da 36 milioni di euro: il progetto-Napoli lo affascina, ma sulle sue tracce c'è anche la Juve.

Opzione-B: l’olandese Nathan Aké del Bournemouth, 23 anni, che piace molto al Tottenham".