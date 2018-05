Come racconta Tuttosport, il Napoli dovrà proteggersi dalle offerte per i suoi pezzi pregiati. "Anche per Koulibaly le offerte non mancano e arrivano soprattutto dalla Premier. Ci sono Chelsea, Manchester United e l’Arsenal su di lui, ma l’interesse dei Blues preoccupa maggiormente i napoletani, consci del fatto che se andrà via Sarri, porterà con sé anche i veti per diverse cessioni"