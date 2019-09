Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis vuole bloccare Fabian e cancellare la corte che il Barcellona sta facendo allo spagnolo: "Dalla Spagna fanno sapere che l’andaluso sarebbe perfetto per la squadra di Valverde: ha qualità, forza fisica ma anche l’età giusta per rispondere all’esigenza di ricostruire il centrocampo coi migliori talenti del panorama europeo. Come De Jong e Arthur. Come Fabian. Il Barcellona lo rimpiange e fa bene: poteva goderselo già nel 2017 ma lo cercò solo in prestito, scartando l’ipotesi acquisto a titolo definitivo. Il Betis, allora, chiedeva appena 5-6 milioni di euro.

Da tempo parla col suo entourage, si lavora ad un rinnovo di contratto (l’attuale scade nel 2023) con ritocco d’ingaggio verso l’alto. I dialoghi andranno avanti".