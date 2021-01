L'entourage di Junior Firpo è alla ricerca di una nuova destinazione per il terzino spagnolo, non trovando troppo spazio nelle scelte di Koeman a Barcellona. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24 l'agente del giocatore si sarebbe messo in contatto con il Napoli per offrirlo agli azzurri.



Nei colloqui il club di De Laurentiis ha fatto sapere che al momento non è intenzionato al momento ad affondare il colpo un terzino sinistro, essendo già al completo in quel reparto sotto il punto di vista numerico. Ma nel caso dovesse liberarsi un posto sulla fascia allora il discorso cambierebbe. Nella lista dell'agente di Junior Firpo non ci sarebbe solo il Napoli: contatti anche con il West Ham per un possibile trasferimento in Premier League.