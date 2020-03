Nella giornata di ieri è stato trasmesso su Netflix il film Ultras, che racconta le vicende interne del tifo organizzato, tra contrapposizioni interne, fedeltà e tradimenti. Alla base di tutto c'è il calcio, visto come valvola di sfogo da parte degli stessi ultras.



Ma il film non è affatto stato apprezzato dai veri ultras napoletani. Infatti, già prima dell'uscita del film, nei giorni scorsi, sono apparsi diversi striscioni e scritte sui muri della città:



"Boicottiamo questa buffonata, gli ultras vivono di gradinata", "Viviamo di mentalità, contro lucro e visibilità", "Ultras in mezzo a una via. No sugli schermi della cinematografia".



Visibili proteste, quindi, contro la visibilità ed il business tramite la loro storia.