Fuori, per scelta tecnica. Capitano in tribuna nella sfida Champions del Napoli contro il Genk, terminata 0-0. Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne non si sono mai presi fino in fondo, estremi di un rapporto fatto di alti e bassi, figlio di due caratteri completamente differenti. Il tecnico del club partenopeo ha parlato con il suo esterno offensivo prima del match, da solo, rispettando l'uomo e il ruolo. Nonostante ciò, come è ovvio che sia per chi vuole sempre scendere in campo, Insigne non l'ha presa bene.



PROVE DI PACE - Come scrive il Corriere della Sera, però, c'è stato un altro confronto ieri, post partita, per provare a "fare la pace": il turnover sta sempre stretto a Insigne, ma il peggio, dopo la chiacchierata tra i due, e l'allenamento silenzioso del 24 azzurro, sembra passato. "L'ho visto poco brillante in allenamento" aveva dichiarato Ancelotti, ma dietro c'è anche dell'altro: al tecnico sono arrivati spifferi sulle reazioni alle precedenti panchine. E ha voluto lanciare un segnale a tutto il gruppo. Forte, fortissimo. Il polso della situazione in mano ce l'ha Ancelotti, pronto a puntare su Insigne nella sfida contro il Torino.