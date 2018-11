Secondo il Corriere dello Sport, è alta la probabilità che Cavani resti escluso dall'undici iniziale del Psg nella sfida di domani al Napoli: "Ci sono grandi possibilità che l’uruguaiano resti, almeno inizialmente, in panchina. Il Matador ha espresso il suo desiderio di poter vivere questo particolare momento per lui e per la sua squadra: «Spero di essere pronto e farò di tutto per esserlo. Sono in fase di recupero dopo un infortunio muscolare e voglio essere al meglio per dare un contributo importante alla mia squadra. Ho passato 3 anni fantastici a Napoli ed ho bellissimi ricordi e questa sfida arriva in un momento delicato per le due squadre, visto che c’è una qualificazione in ballo. Sarà una partita particolare per tantissimi motivi»"