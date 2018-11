In esclusiva il video di Gigi #Buffon ad Alessio, un ragazzino di 14 anni ricoverato all'ospedale Monaldi nel reparto di Cardio-Chirurgia che è in attesa di un nuovo cuore...



Forza Alessio! pic.twitter.com/jt7KumuOzD — Radio KissKissNapoli (@kisskissnapoli) 6 novembre 2018

Nel giorno di Napoli-PSG,invia. “Ciao Alessio, sono Gigi Buffon e ti volevo mandare un grandissimo saluto”, le parole dell’ex capitano della Juve nel video pubblicato su Twitter da Radio Kiss Kiss Napoli: “Come sai oggi sono nella tua città, che ci ha accolto con un sole stupendo, un tempo magnifico e un’energia bellissima.Se un giorno dovessi fermarmi a Napoli, passerò a trovarti. Mi raccomando, stasera guardaci e spero di non deluderti. E tu non deludere me eh, mi raccomando!”.