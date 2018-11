Marquinhos, difensore del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport."Siamo coscienti dell’importanza del match. Basta fare il conto dei punti. Tirata la linea, dobbiamo vincere. Magari non è una finale, ma dobbiamo comportarci come se lo fosse, con la mentalità migliore. Non sarà facile, dovremo fare una partita perfetta""Il Napoli non mi ha sorpreso, eravamo tutti coscienti delle loro qualità e della forza di una squadra che gioca da tempo insieme. I calciatori si conoscono perfettamente. E in più c’è l’esperienza di Ancelotti che conosce bene il Psg. All’andata hanno avuto una predominanza tattica. Non riuscivamo a pressarli e recuperare palla. E poi come ogni squadra italiana sono ben organizzati, giocano semplice, in modo offensivo. Però nella ripresa siamo tornati a galla. Dobbiamo ispirarci al nostro secondo tempo"."Marco ha dato la miglior risposta possibile con una gran partita contro il Lilla. E’ un ragazzo che sa gestire la pressione, ha personalità per farlo. Il resto, riguarda i dirigenti. Noi cerchiamo di focalizzarci sul campo, concentrando l’energia positiva per fare un risultato importante al San Paolo".In questo Buffon, che sarà titolare a Napoli, sembra essere di grande aiuto."Gigi è una leggenda, innanzitutto, e la sua sola presenza ci fa del bene. La sua esperienza poi serve a squadra e club per crescere ancora. Ed è una persona esemplare in campo e fuori. Dobbiamo ispirarci tutti a lui".