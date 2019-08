Accordo raggiunto tra il Napoli e il Psv per Hirving Lozano. I partenopei, infatti, pargheranno i 42 milioni di euro della clausola rescissoria. Da trovare, invece, l'accordo con il giocatore: secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nodo riguarda sempre i diritti d'immagine: per questo motivo, Giuntoli continua ad essere in contatto con Mino Raiola.