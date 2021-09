Conclusa la sesta giornata di Serie A arrivano i verdetti del giudice sportivo. In casa Napoli emerge un doppio provvedimento, con 5000€ di multa in seguito alla sfida di domenica contro il Cagliari.



Ammenda di 2000€, reo Osimhen di "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Inoltre altri 3000€ alla società per "per avere suoi sostenitori all’11' del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara, costringendo l’Arbitro a far effettuare l’annuncio di rito".