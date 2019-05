Secondo il Corriere del Mezzoggiorno, Fabio Quagliarella ha confessato ai suoi amici napoletani il desiderio giocare di nuovo nel Napoli, spera che stavolta i rumors si trasformino in movimenti concreti, a 36 anni è disposto ad accettare volentieri un impiego diverso rispetto a quanto avvenuto in questa stagione magica alla Sampdoria, in cui è rimasto in panchina soltanto l’11 novembre nella sconfitta in trasferta contro la Roma.