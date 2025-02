Getty Images

Napoli, quando torna Neres e cosa fare al Fantacalcio

8 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Napoli,, grande apprensione per le condizioni fisiche di David Neres che, al termine della sfida pareggiata contro l’Udinese, ha accusato un risentimento muscolare che ha portato Antonio Conte a sostituirlo con Noah Okafor. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il rischio è che Neres non sia a disposizione per circa un mese. Il consiglio, data la sua importanza per Conte e per i vari fantallenatori, è di mantenerlo comunque in rosa, in attesa di scoprire esattamente i tempi di recupero.