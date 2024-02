Napoli, quando torna Olivera: i tempi di recupero e cosa fare all'asta di riparazione

Buone notizie per il Napoli. In vista della partita di domenica sera contro il Milan, in programma al Meazza alle 20.45, Walter Mazzarri potrebbe recuperare Matias Olivera. L'ex Getafe dovrebbe rientrare in gruppo questa settimana, se non sarà convocato per i rossoneri tornerà a disposizione per il match contro il Genoa, in calendario il 17 febbraio.



L'INFORTUNIO - Il terzino uruguaiano si è fatto male il 25 novembre 2023 nella sfida contro l'Atalanta, gli esami ai quali si è sottoposto il giorno successivo hanno escluso l’interessamento del crociato e hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale del mediale del ginocchio sinistro.



COSA FARE ALL'ASTA - Olivera tornerà a essere una risorsa per Mazzarri, è un potenziale titolare e si giocherà il posto con Mario Rui. All'asta non va svincolato, se invece è libero vale la pena fare un tentativo per acquistarlo.