Napoli, quando tornano Osimhen e Anguissa dalla Coppa d'Africa

Walter Mazzarri ha dovuto fronteggiare diverse assenze pesanti nell'ultimo periodo. Tra queste Osimhen e Anguissa, entrambi fuori da inizio gennaio perché impegnati in Coppa d'Africa. C'è un problema di finalizzazione lì davanti, appare abbastanza evidente, perché è un Napoli che va veramente poco a segno. A centrocampo contro la Lazio, e ancor di più contro l'Inter, si è vista una vera emergenza. Proprio per questo è importante ritrovare quanto prima due giocatori preziosi come Osimhen e Anguissa.



DATE DI RIENTRO - Partiamo da Victor Osimhen, che è passato al turno successivo, ovvero i quarti di finale di Coppa d'Africa. Si giocherà venerdì 2 febbraio Nigeria-Angola: lui e i suoi compagni sono nettamente favoriti e dunque ci sono buone probabilità che andranno a disputare la semifinale di mercoledì 7 febbraio. Eventualmente poi la finale per il terzo posto sabato 10 febbraio, altrimenti la finalissima domenica 11. Osimhen salterà sicuramente Napoli-Verona di domenica 4 febbraio e potrebbe essere out per Milan-Napoli di domenica 11 febbraio. Rientro previsto, quindi, in occasione di Napoli-Genoa di sabato 17, a quattro giorni dal primo match di Champions League contro il Barcellona. Discorso differente per Anguissa: il suo Camerun è stato eliminato proprio dalla Nigeria ed è pronto per riunirsi al gruppo a Castel Volturno, tornando così a disposizione per il prossimo turno di campionato.