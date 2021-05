L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della difesa del Napoli e spiega che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato azzurro. Probabilmente a partire sarà anche Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese ha tante pretendenti in giro per l'Europa e tutte di alto rango. Piace a Barcellona, Liverpool, Manchester United e Manchester City.