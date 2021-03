Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite; un solo gol incassato nelle ultime tre: la macchina di Gattuso ora romba a pieni giri e viaggia ormai ai limiti della zona Champions. La classifica dice il Napoli è a soli due punti da Juve e Atalanta, appaiate al terzo posto. Rispetto ai bergamaschi, ha peraltro una partita in meno, quella che deve recuperare il 7 aprile proprio contro la Juve, che quindi è a rischio sorpasso. Eppure, l'outlook del bookmaker non è dei più rosei. Gli analisti, per esempio, danno il Napoli nei primi quattro posti a 1,70, quota sensibilmente più alta non solo della Juventus, che malgrado il naufragio di ieri è ritenuta quasi al sicuro, a 1,05, ma anche dell'Atalanta, che si gioca a 1,35. Pesano probabilmente sul giudizio gli alti e bassi di questo Napoli, che è rimbalzato all'indietro ogni volta che si è affacciato alle posizioni di vertice.