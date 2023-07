Tanti giovani a disposizione di Rudi Garcia nel corso del ritiro a Dimaro. Tra questi ce ne sono quattro in uscita, destinati ad andare a giocare una stagione in prestito. Si tratta del centravanti Giuseppe Ambrosino, che presto potrebbe andare in B con la neopromossa Catanzaro, la mezzala Antonio Vergara destinato alla Reggiana sempre in B, poi il terzino destro Matteo Marchisano alla Pro Sesto e l'attaccante Antonio Cioffi al Gubbio ancora in C.