Tra i giocatori in uscita in casa Napoli c'è Fernando Llorente. Lo spagnolo ha sempre l'obiettivo di ritornare in Spagna, magari all'Athletic Bilbao, ma da lì non sono arrivate offerte.



Diversi i club che lo vogliono in Italia, con l'idea di proporgli un contratto semestrale con opzione per la prossima stagione. A partire dalla Sampdoria con la quale ha avuto i contatti più intensi, la Fiorentina che ne ha parlato con il Napoli e l'entourage del giocatore, e all'interesse di Milan e Juventus. Ma il club azzurro al momento non può lasciarlo partire. Le valutazioni sono rimandate agli ultimi dieci giorni di mercato, in attesa del recupero di Mertens e Osimhen. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.