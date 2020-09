Prima di riuscire a mettere qualche altro colpo a segno il Napoli ha bisogno di sfoltire un po' la rosa. Qualche giovane è andato in prestito (come Gaetano, che da lunedì tornerà alla Cremonese), ma non basta, perché ci sono ancora diversi giocatori di troppo.



Tra questi Fernando Llorente, che chiaramente non rientra nei piani del Napoli di Gattuso. L'obiettivo dell'ex Tottenham è conservare il suo ingaggio da 2,5 milioni di euro. Dalla Spagna ecco la Real Sociedad, che, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ha fatto un sondaggio per l'attaccante. Prima, però, deve partire Willian Josè per liberare il posto in attacco. In Italia non mancano le pretendenti, con Parma, Genoa e Benevento che si sono fatte avanti, anche se Llorente spera in qualche chiamata dalla Premier League.