Gli strappi tra De Laurentiis e Gattuso dello scorso gennaio sono insanabili, il tecnico calabrese a fine stagione dirà addio a Napoli dopo un anno e mezzo sulla panchina azzurra. Una Coppa Italia conquistata e ancora un posto in Champions da ritrovare.



A prescindere dall'obiettivo raggiunto o meno sarà divorzio a fine stagione. Secondo quanto scritto oggi da Il Mattino sono quattro i nomi in lista per sostituire l'ex allenatore del Milan, in ordine Italiano, Juric, Fonseca e De Zerbi. Allenatori importanti comporterebbero ingaggi importanti e staff numerosi, ma il Napoli vuole iniziare un nuovo progetto, anche con un occhio all'economia. Il nome in pole per De Laurentiis sarebbe quello di Vincenzo Italiano. Il patron del Napoli vive di sensazioni e sente di poter aprire un nuovo ciclo in stile Sarri con il tecnico dello Spezia.