Una stagione da urlo, una crescita tecnica spaventosa. Victor Osimhen sta trascinando il Napoli verso lo scudetto con ben 14 gol in 16 partite. Merito di un Luciano Spalletti che lo ha migliorato anche con gesti e decisioni eclatanti: la scorsa estate, in ritiro, il tecnico toscano aveva allontanato l’ex Lille in una partitella perché parlava troppo. Da lì l’attaccante azzurro si è messo a disposizione del suo allenatore e della squadra.