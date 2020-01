Secondo la Gazzetta dello Sport, l’arrivo della Juventus di Sarri al San Paolo fa schizzare la prevendita: solo ieri sera erano stati sfiorati i 40 mila biglietti venduti. Che accoglienza ci sarà per il tecnico della Juve?: "Sarri ha vissuto per tre anni in provincia di Caserta, mettendo piede a Napoli solo per le partite al San Paolo, ma “annusando” e interpretando come pochi il sentimento di una città. Ecco se oggi molti nei dintorni del Vesuvio ritengono il tecnico della Juventus un “traditore” è proprio perché dal 2015 al 2018 si è posto alla «guida di un popolo». Ci si chiede quale potrà essere la reazione del San Paolo: fischi? Applausi? Indifferenza? Le posizioni sono diverse, l’impressione è che di pancia il San Paolo fischierà, perché un grande amore difficilmente lascia indifferenti"