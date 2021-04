Dopo la vittoria in trasferta contro il Torino i giocatori del Napoli hanno avuto la giornata di ieri per riposare. Oggi la squadra è tornata a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti.



Questa mattina sono stati effettuati i tamponi a tutto il gruppo squadra. Da poco arrivati i risultati: tutti negativi al Covid-19.