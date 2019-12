Ritrovare un raggio di sole in un periodo molto buio. È questo l’obiettivo della serata del Napoli. Infatti alle ore 19:30 ci sarà la consueta cena di Natale presso Villa D’Angelo Santa Caterina. Nella splendida location partenopea si ritroveranno calciatori (con mogli e compagne al seguito), allenatore, presidente e lo staff azzurro. Potrebbe essere l’occasione giusta per sciogliere alcuni rapporti tesi, per ritrovare una serenità persa durante quel famoso ammutinamento dello scorso 5 novembre. Il tutto sarà accompagnato dal ricco menù della serata e in aggiunta le pizze del Maestro Enzo Coccia de’ La Notizia.