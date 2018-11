IL TABELLINO

. Quella che regala l’altro Napoli. Quello che non fa esperimenti, che non dà di testa, che mette in campo gli uomini giusti e nei posti giusti. Il Napoli dei titolari, insomma. Anzi, meglio ancora: il Napoli di Champions. Quello che non fa sconti, come non ne ha fatti alla Stella Rossa. Il Napoli con Maksimovic centrale di destra di quella difesa a tre che in Europa sta dando risultati. Contro questo Napoli la Stella cadente di Belgrado ha fatto quello che ha potuto. Ovvero, poco. L’avevano messa sulla difesa e il contropiede, i serbi di Milojevic, ma neppure hanno avuto il tempo di provarci.Con la palla che da Mertens passa per Maksimovic e arriva ad Hamsik, complice Gobelijc che colpevolmente se lo perde a niente dalla riga. Passa, il Napoli, ma non s’accontenta. È vero, sbaglia un paio di volte a centrocampo e regala velenose ripartenze (19’, Simic mette pensieri a Ospina) , ma comincia e finisce qui la reazione serba. Non così gli azzurri.. Anche perché, non si può mai sapere, alla fine la differenza tra i gol fatti e i gol subiti potrebbe davvero stabilire chi va agli ottavi e chi invece se li perde. Messaggio ricevuto.. Insomma, primo tempo dominato dalla Stella Azzurra, mentre da Parigi arrivano notizie che non sono proprio le più desiderate.Quando si ricomincia non c’è Albiol che s’è acciaccato. C’è Hysaj per lo spagnolo, ma non cambia niente. È sempre il Napoli a governare il pallone e la partita e non fa una grinza che arrivi pure il terzo gol.. Per lui è il gol numero diciannove nelle coppe internazionali.. Tre a zero. Non c’è storia. Ma il Napoli, si sa, si fa prendere spesso dal buonismo. Dalle distrazioni. O dalla stanchezza, chi lo sa. Insomma, qualche fesseria se la concede sempre.. Napoli stanco, comunque, nel finale. Ne approfittano, ma neppure troppo, i serbi. Anche perché arrivano i cambi di Ancelotti a rimettere in salute il centrocampo azzurro. Praticamente alla fine le emozioni sono solo quelle che uno stadio intero spera possano arrivare da Parigi. Ma non è così.: 11' pt Hamsik (N), 33' pt e 7' st Mertens, 12' st El Faroud: 11' pt Maksimovic (N), 33' pt Fabian (N), 7' st Hamsik (N), 12' st Marin(4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol (1' st Hysaj), Koulibaly, Mario Rui; Callejon (40' st Rog), Allan, Hamsik, Fabián; Insigne (31' st Zielinski), Mertens. All. Ancelotti(4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Simic (31' st Ebecilio); Srnic (19' st Jovancic), Marin, El Fardou; Stojiljkovic (1' st Jovelijc). All. Milojevic: Gil Manzano (SPA): 46' pt Kristicic, 30' st Jovancic, 36' st Gobeljic, 43' st Hysaj