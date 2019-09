Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta a Sky Sport il ko interno contro il Cagliari: "Siamo molto dispiaciuti per il risultato, ma la partita è stata ben fatta e ben giocata sotto tutti gli aspetti. Alla fine ci siamo fermati per una mezza protesta che si poteva fare su una trattenuta ed eravamo sbilanciati. Abbiamo creato, preso due pali: dispiaciuti per il risultato, ma resta un'ottima partita. Nella prima parte è stata giocata bene, non come la supremazia vista nella ripresa ma bene. Terzini alti fanno intasamento? Non è un problema, dipende dalla posizione degli avversari. Di cross ne abbiamo messi tanti e rischiato il gol. Intensità sembrava da amichevole a Dimaro? Chiedete a Maran, secondo me no: c'è stata un'intensità alta da parte da tutte e due le squadre. Il gol subito è un errore evidente della linea, ma non intendo sminuire la nostra partita che è stata ottima: i giocatori hanno dato tutto quello che avevano, si poteva fare meglio certo. Troppo facile giudicare le prestazioni dai risultati, non mi metto in questo gioco. Sei punti dall'Inter ritardo preoccupante? Se dovete trovare per forza una critica allora diciamo che la classifica piange. A me non preoccupa. Il rosso a Koulibaly? Non so cosa ha detto all'arbitro, è paradossale che abbiamo avuto un'espulsione diretta e un'ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta non siamo stati noi ma il Cagliari".