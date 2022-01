Luciano Spalletti ha voluto sminuire la polemica di fine partita, ma un piccolo caso Victor Osimhen è scoppiato alla fine della partita contro la Salernitana. L'attaccante nigeriano, arrabbiato con i compagni (Politano in primis) perché non l'hanno messo nelle condizioni di tornare al gol, non è voluto andare insieme ai compagni a salutare i tifosi presenti allo stadio ed è tornato direttamente negli spogliatoi.