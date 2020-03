Marc Cucurella sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Classe 1998, è un terzino completo capace di giocare anche a centrocampo. Dotato di un ottimo mancino‚ è veloce e abile nel dribbling. Con il Getafe sta disputando una stagione eccezionale sotto ogni punto di vista, valorizzato da un tecnico come José Bordalás anche nella fase difensiva.



RISCATTO A SEI MILIONI - Il Getafe ha preso una decisione importante da qualche giorno: verserà presto nelle casse del Barcellona i sei milioni di euro concordati la scorsa estate per il riscatto di Cucurella. Il club catalano comunque gongola, consapevole che quel diritto al 40% in caso di plusvalenza futura può fruttare tanti soldi. Perché su Cucurella si stanno concentrando le attenzioni di diversi club importanti: in prima fila ci sono Atletico Madrid e Siviglia, dalla Germania ci pensano Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach. Sondaggi esplorativi, nulla di avanzato allo stato attuale.



C'E' ANCHE IL NAPOLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com da fonti vicine al giocatore, c'è anche il Napoli su Cucurella. Promosso a pieni voti dagli scout azzurri, il nazionale under 21 spagnolo è un obiettivo per rinforzare le corsie laterali. Rino Gattuso conosce bene Cucurella dai tempi del Milan, quando lo segnalò a Leonardo e Maldini. Servirà un'offerta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il Getafe a cedere uno dei miglior talenti a livello europeo.