Rafael Cabral, neo portiere della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport di Maurizio Sarri, suo allenatore al Napoli: "Sarri al Chelsea? Me l’aspettavo, già l’anno scorso era tutto disegnato per andare li. Avevo un buon rapporto con lui, era il suo desiderio andare in Premier. Farà bene li, è un allenatore forte, conosce la lingua e i miei amici brasiliani li mi dicono che si trovano bene".