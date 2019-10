Secondo Il Mattino: "E allora anche prima della partita di Genk, Ancelotti e Insigne si sono parlati: l'allenatore ha spiegato al suo capitano che non era rimasto soddisfatto delle prestazioni nelle ultime gare (su tutte quella col Cagliari) e gli ha fatto capire che in Belgio sarebbe rimasto a guardare. Lorenzo, dal canto suo, ha sperato fino all'ultimo minuto di riuscire a far cambiare idea all'allenatore e di essere schierato dall'inizio. Speranza vana. Ecco spiegati quegli occhi così pieni di pensieri. Il dispiacere di non essere della partita, unito a quello di chi sa che il feeling con l'allenatore non è dei migliori. A fare da pompiere, allora, ci ha pensato Mino Raiola, il potentissimo agente che gestisce Lorenzo. Lo ha tranquillizzato e gli ha fatto capire che quella di Ancelotti è stata solo una lezione per il futuro e che tra lui e l'allenatore non ci devono essere attriti o frizioni. Lo stesso Carlo ha fatto capire dopo Genk che ha voluto preservare Insigne per la prossima partita (già a Torino domenica pomeriggio), come a dire che il capitolo poteva ritenersi chiuso con quella tribuna".