Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già immaginato di cedere la fascia di capitano a Koulibaly qualora il pressing di Raiola, per portare via Insigne diventasse, sempre più concreto ed insistente: "Il nome di Koulibaly è sicuramente nell’elenco dei giocatori più forti che circolano in Europa. Come quello di Lorenzo Insigne, la cui valutazione si avvicina parecchio a quella del difensore. E, semmai, il Napoli dovesse privarsi di un pezzo forte, sicuramente darebbe via l’attaccante per il quale Mino Raiola, il suo manager, sta valutando alcune proposte da presentare a Aurelio De Laurentiis. Un fatto è certo, se Insigne dovesse essere ceduto, la fascia di capitano finirebbe sul braccio di Koulibaly, destinato a restare a lungo, invece"