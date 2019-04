Non solo il Milan su Lorenzo Insigne. Come scrive il Corriere dello Sport, l'agente del capitano del Napoli, Mino Raiola, sta spingendo per l'ipotesi Paris Saint-Germain, dove c'è un altro assistito del procuratore italiano, quel Marco Verratti grande amico di Insigne. Insieme hanno portato il Pescara in Serie A nella stagione 2011-12.