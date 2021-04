In casa Napoli ci sono diversi giocatori che a fine stagione andranno via. Tra questi Nikola Maksimovic, il cui contratto scadrà tra due mesi e mezzo e non rinnoverà.



Ramadani, agente dell'attuale difensore del Napoli e che cura anche gli interessi di Handanovic, ha proposto Maksimovic all'Inter. Il giocatore non dispiace, però attualmente non rappresenta una prima scelta. Lo racconta oggi Tuttosport.