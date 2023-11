Da trascinatore del Napoli campione d'Italia ai box, l'apporto di Victor Osimhen a questa stagione degli azzurri è stato limitato, per ora, dall'infortunio che il nigeriano ha patito in nazionale. Ma il contestato Rudi Garcia ha trovato la scintilla per ripartire in fondo alla sua panchina: con Victor a mezzo servizio,.L'ex Sassuolo si è visto concedere quella fiducia che spesso gli è venuta a mancare al Maradona e ha risposto presente. Ben 4 gol (con 2 assist) in 14 presenza tra tutte le competizioni ma, analizzando a fondo minutaggi e apporto, i numeri premiano l'italiano.Raspa infatti segna ogni 182', in pratica un gol ogni due gare, e si è preso una centralità nel 433 di Garcia per il quale è diventato insostituibile.Eppure il francese già in estate aveva cercato di trovare posto nello schieramento del Napoli per Raspadori. A destra, a sinistra, al centro, persino da mezzala con scarsi risultati. L'assenza di Osimhen e l'intuizione di metterlo in mezzo all'attacco, preferendolo a Simeone, lo ha fatto esplodere. Il Napoli che risale in campionato e ambisce agli ottavi di Champions League ha il volto e l'energia di Raspadori.