Per la prima volta da quando ha debuttato in Serie A (maggio 2019) l'attaccante del Napoli ed ex-Sassuolo, Giacomo Raspadori ha trovato il gol in tre presenze di fila considerando tutte le competizioni. Quello di oggi contro la Salernitana è il gol che gli ha concesso di aggiornare questa statistica. Lo riporta Opta.