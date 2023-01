Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Come si mette in difficoltà la Roma? Con la velocità di palla e di pensiero. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, come sempre saremo concentrati su quello che dovremo fare noi e andrà in campo il miglior Napoli".



Il segreto è avere 15 titolari e nessuno scontento?

"Noi pensiamo a noi, quest'aspetto ci ha dato qualcosa in più. Siamo tutti a disposizione del mister, ogni giorno cerchiamo di metterlo in difficoltà sempre di più nelle scelte facendo del nostro meglio. Questa mentalità finora ha sempre ripagato quindi continueremo ad avere lo stesso spirito".