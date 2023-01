, quella in cui l’azzurro si affaccia sul grande calcio internazionale. L’exè stato intervistato da Dazn in una lunga chiacchierata in cui ha spaziato su vari argomenti: ecco le sue parole.- "Napoli è stata, ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato. È stato un cambiamento importante ma sentivo che era il momento giusto di essere ambizioso, di provare ad alzare l'asticella.dove potersi esprimere e costruire, dover poter crescere e imparare nuove cose".– “Simeone era arrivato prima di me, aveva scelto il 18, il numero che avevo al Sassuolo. C’ero legato perché è la mia data di nascita,Cosa ruberei ai miei compagni? A Osimhen il colpo di testa, è pazzesco. A Simeone la capacità di movimento in area, mentre a Kvara e Lozano l’uno contro uno. A Politano il tiro a giro".- “, lavoriamo su tutti i dettagli che possono essere un valore aggiunto in funzione della squadra, che possono dare anche modo a me, come singolo, di potermi esprimere.Giocare davanti ad un pubblico così mette la giusta pressione. Ho la passione per le maglie, è sempre strano vedere il proprio cognome lì dietro. Quelle con i gol in Champions e campionato le tengo a casa, ogni tanto le rimetto. Non le ho nemmeno lavate, quelle non si lavano".