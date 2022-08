Giacomo ha scelto il numero di maglia



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0vKRecoFNE — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2022

Nella serata di ieri il Napoli ha ufficializzato il suo ottavo acquisto di questa sessione di calciomercato. Giacomo, dunque,e in vista del match di oggi contro il Monza è già tra i convocati.Non indosserà la numero 18 come al Sassuolo - impegnata con l'arrivo di Simeone - ma per lui ecco la