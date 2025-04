Napoli, Raspadori in dubbio per il Torino: come può cambiare l'attacco

A poche ore dal posticipo della 34a giornata di Serie a contro il Torino, in casa Napoli scatta l'allarme. L'idea dell'allenatore, spiega Sky, era quella di schierare l'ex Sassuolo insieme a Lukaku; l'alternativa può essere il ritorno al 4-3-3 con Spinazzola che avanzerebbe nel tridente offensivo col belga e Politano. Da monitorare quindi le condizioni di Jack Raspadori, in forte dubbio per la gara col Torino.

- Quella di oggi alle 20.45 è una partita importante per il Napoli in chiave scudetto:Conte non vuole distrazioni da parte dei suoi, indipendentemente dal risultato di Lautaro e compagni la testa deve essere concentrata sulla gara col Torino dell'ex Elmas, che stasera potrebbe tornare al Maradona da titolare.