Napoli, Raspadori: "Io e Lukaku abbiamo le caratteristiche per giocare insieme. Conte mi insegna tanto"

Prima presenza da titolare dal 31 agosto e subito gol per Giacomo Raspadori contro la Lazio. L'attaccante del Napoli, a Radio CRC, ha dedicato la rete alla figlia: "Ho dedicato il gol a mia figlia e al piccolo Emanuele che avevo incontrato a Genova. Gli avevo promesso che avrei esultato per lui".

LUKAKU – “Io e Lukaku abbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme. Ci esaltiamo l’uno con l’altro. Sabato era la prima che giocavamo insieme, ma possiamo migliorare l’intesa: sarà fondamentale per aiutare la squadra. Lui è un riferimento dal punto di vista umano e per lo spogliatoio. Ha una struttura che ci permette di salire e appoggiarci a lui”.

RUOLO – “Mi esalto da trequartista o da seconda punta per le mie caratteristiche tecniche e fisiche. Mi sento un attaccante e nelle zone centrali mi esprimo al meglio”.

CONTE – “Ho incontrato tanti grandi allenatori. Lui, Spalletti o De Zerbi? Una parola sarebbe riduttiva. Anche Dionisi e Mancini mi hanno dato tanto: sono fortunato ad averli incontrati. Imparo molto, trasmettono tanto alla squadra”.

COMO – “Sono forti e preparati. Faranno la loro partita senza aspettarci e questa è la loro forza. Potranno concedere qualcosa in più rispetto a chi si abbassa in difesa”.

IDOLI – “Mi ispiro ad Aguero. Invece in Nazionale il mio punto di riferimento è Totò Di Natale”.