, attaccante del, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Genoa: "Sono molto felice per Frattesi, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore. Lo ha dimostrato con Sassuolo e Nazionale, lo sta dimostrando con l'Inter. Gli faccio l'in bocca al lupo, si merita momenti così".- "Se non sorrido è perché abbiamo regalato un tempo al Genoa. Avevamo tutte le carte in regola per fare una partita diversa, più brillante, con più proprietà in palleggio. E' vero che c'è stata un'ottima reazione e fare gol fa sempre piacere, ma secondo me potevamo fare molto meglio e approcciare la partita in modo diverso. Prendiamo le cose positive e resettiamo".- "Il ruolo in cui mi sento più a mio agio? Sono cresciuto come attaccante centrale e ho sempre privilegiato quella posizione, lì mi sento naturale. Per caratteristiche ho sempre ricoperto anche altri ruoli e a livello caratteriale mi metto a disposizione. Ho la fortuna di poter ricoprire più ruole e mi metto sempre a disposizione delle esigenze della squadra".- "Sicuramente è un aspetto importante avermi dimostrato grande fiducia e grande stima. Mi ha dato la possibilità di giocare una partita da punta centrale, era un po' che non ricoprivo quel ruolo. Ora è il momento di concentrarsi sul Napoli perché c'è da lavorare. Mercoledì abbiamo una partita e dobbiamo cercare di recuperare nel migliore dei modi, quando non arriva la vittoria si fa più fatica ad arrivare in maniera più brillante. E' importante resettare e tenere le cose positive, recuperare le energie e fare il meglio che si può in allenamento".