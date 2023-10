Le parole di Giacomo Raspadori, match winner del Napoli, a Mediaset dopo la vittoria con l'Union Berlino. "E' stata una partita dove non siamo riusciti a livello tecnico ad essere brillanti, sono quelle partite brutte ma era fondamentale tornare a Napoli con i tre punti. Per noi italiani, io avevo sei anni e venire in questo stadio è emozionante: è un sogno. Poter giocare in questo campo è fantastico, vincere in trasferta in Champions è sempre difficile. Era importante vincere, non abbiamo fatto una bellissima partita ma era importante vincere".



A Sky Sport: E' cambiato qualcosa dopo la sconfitta contro la Fiorentina?

"Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che siamo una squadra forte. Dobbiamo giocare ogni gara per vincere, lo step è stato guardarci negli occhi sapendo che non potevamo più sbagliare".