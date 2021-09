In casacontinua a tenere banco il caso legato all'infortunio di. Il grosso dubbio è capire se riuscirà a recuperare in vista del big match di sabato prossimo contro la, altrimenti a causa anche dell'indisponibilità ditoccherà al terzo portierescendere in campo. Dallane ha parlato il ct Reinaldo Rueda, in vista della penultima partita in programma contro il Paraguay che si giocherà nella notte: “L’unico calciatore che resta indisponibile è Andrade, tutti gli altri sono a disposizione. Capiremo dall’ultimo allenamento chi potrà essere in campo”. Ospina quindi non è al 100%, ma potrebbe già scendere in campo e rassicurare i tifosi partenopei. Adesso le preoccupazioni sono rivolte al possibile rientro in Italia, perché l'ultimo match della Colombia è in programma nella notte tra giovedì e venerdì, a poche ore di distanza dalla partita contro la Juve sabato 11.- Data la presenza anche disecondo il Corriere dello Sport,hanno trovato un accordo con la federazione colombiana per far rientrare il prima possibile in Italia i calciatori di Colombia e Cile, organizzando un volo charter che arriverà nella giornata di venerdì. In questo modo i calciatori che giocano in Europa rientrerebbero tutti insieme, in modo anche di avere un giorno pieno per smaltire le fatiche e il jet-lag. Una soluzione abbastanza logica che vi avevamo anticipato pochi giorni fa e che accontenterebbe tutti.