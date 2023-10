Il Napoli esce con zero punti dalla sfida di Champions del Maradona contro il Real Madrid. C'è comunque soddisfazione per la prestazione messa in campo dagli azzurri che hanno lottato alla pari contro una corazzata del genere. De Laurentiis si è detto soddisfatto a fine partita, eppure, stando a quanto riporta Repubblica, il patron azzurro ha avuto qualche perplessità sulla gestione dei cambi fatta da Garcia.