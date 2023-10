Nella serata di ieri c'è stata un po' di paura a Napoli. Si è registrata, infatti, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 con profondità 2,6 km. L'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli ha parlato della situazione sicurezza in occasione di Napoli-Real Madrid. Queste le sue parole per Radio CRC:



“Abbiamo fatto un sopralluogo allo stadio Maradona dopo il terremoto di questa notte, non mi aspettavo nulla e nulla abbiamo trovato, neanche una crepa. Lo stadio sta bene, è pronto ad accogliere Napoli-Real Madrid. Il timore può essere una crisi di panico o qualcosa del genere. La cosa che mi sento di dire è mantenere libere le scale, chiedo a tutti i tifosi, specie quelli delle curve, di evitare di stare sulle scale. Ci saranno più steward stasera, da 500 a 750, ma davvero chiedo a tutti di lasciare libere le scale. Per i 55mila tifosi c’è sicurezza, tutto è progettato per dare sicurezza, altrimenti non avremmo avuto l’ok di tutti gli organismi. So che è bello stare tutti sulle scale a saltare, ma evitiamo. Gli effettivi quando noi tifiamo sono più grandi di quelli che abbiamo sentito ieri e nei giorni scorsi ed ho le prove di ciò che dico. Mi aspetto che dai gruppi Ultras venga questo richiamo, una sorte di protezione civile aggiunta. L’appello è venite allo stadio perché siamo al sicuro, anche io stasera ci sarò”.